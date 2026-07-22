HAKYAZI HALK EĞİTİMDEN BU YIL MEZUN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DESTEK KURSLARI

Akyazı Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünde 2026 2027 eğitim öğretim döneminde mezun öğrencilere yönelik destekleme yetiştirme kursu açılacaktır.
Eşit ağırlık ve sözel mezunu öğrencilerimize yönelik
* Türk Dili ve edebiyatı
* matematik
* coğrafya
* tarih kursları açılacaktır.
Sayısal mezunu öğrencilerimize yönelik
* Fizik
* Kimya
* Türk Dili ve edebiyatı
* Matematik kursları açılacaktır.
Kursa başvurular e-kurs modülü üzerinden 20-31 Temmuz tarihleri arası yapılacaktır.
Başvuru yapacak öğrenciler Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünün 02644181533 telefonundan bilgi alabilir.