Ak Partililer Ankara’daydı

​​​​​​​Ak Parti İl başkanı Yunus Tever, Büyükşehir belediye başkanı Yusuf Alemdar ve Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan birlikte Ankara’ya birlikte Sakarya Milletvekili ve Ak Parti Genel başkan yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali

Ak Parti İl başkanı Yunus Tever, Büyükşehir belediye başkanı Yusuf Alemdar ve Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan birlikte Ankara’ya birlikte Sakarya Milletvekili ve Ak Parti Genel başkan yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Milletvekili ve KEFEK başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek ve Lütfi Bayraktar’ı ziyaret ettiler.

Ankara’dan dönen Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, günü birlik bir ziyaret yaptık. Kısa olmasına rağmen yararlı bir ziyaret oldu. Bu ziyaretimizde görüşme yaptığımız Milletvekillerimize başarı dileklerinde bulunduk ve Akyazı olarak da yine bu ziyaretimizde Millet Bahçemiz ve Gıda OSB ile ilgili kendilerine bilgi verdik ve eksiklerimizle ilgili olarak kendilerinden destek talebinde bulunduk. Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek’e de tekrar KEFEK başkanı seçildiği için tebrik ettik ve ona da görevinde başarı dileklerimize sunduk dedi.