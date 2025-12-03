3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KUTLANDI. AKYAZI’DAKİ ÖZEL ÇOCUKLARDAN COŞKULU KUTLAMA

Akyazı Kız İmamhatip okulu Pansiyonu salonunda Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Akyazı Özel Eğitim Meslek Okulunun ortaklaşa hazırladığı programda görev alan özel çocuklar tam anlamıyla hem kendileri ve hem de kendilerini izleyen

3 Aralık Dünya Engelliler günü tüm dünya ve Türkiye’de olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenen törenle kutlandı.

Akyazı Kız İmamhatip okulu Pansiyonu salonunda Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Akyazı Özel Eğitim Meslek Okulunun ortaklaşa hazırladığı programda görev alan özel çocuklar tam anlamıyla hem kendileri ve hem de kendilerini izleyen protokol ve velilerine unutulmaz bir sunum gerçekleştirdiler.

Program İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma okul Müdürü Selahattin Ada tarafından yapıldı. Müdür Ada konuşmasında özetle şunları söyledi. “ Bugün Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında yer almasını desteklemek, onların güçlü yönlerini görünür kılmak ve toplumdaki farkındalığını artırmak amacıyla buradayız. Okullarımızda yetişen her öğrencimizin, emek, sevgi ve kararlılıkla neleri başarabileceğinin en güzel örneklerini izleyeceksiniz. Katılımlarınızla bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ediyor, bu özel günün birlik, anlayış ve duyarlılığı artırmasını diliyoruz.” Dedi.

Programda daha sonra sıra ile Ana sınıfı sevgi renkleri karşılama ekibi, Özel Eğitim Uygulama Okulu2. Kademe öğrencilerinden nota zilleri ile hazırlanmış şarkıların seslendirilmesi,Karadeniz yöresi halk oyunları ekibinin horon gösterisi, Öğrenci korosundan türküler ve ardından öğrencilerin rol aldığı tiyatro gösterisi izlendi.

Program sonunda Okulda düzenlenen Özel Eğitim Materyal yarışmasında dereceye giren “ses uçar harf kalır” eseri 3. Sü Meltem Nacar, “Renksavar”adlı eseri 2.si Yasemin Kır ve “His Kutusu” eseri ile birinci olan Hatun Yaman Gülmez’e ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk ve Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tarafındanverildi.

Topluca çekilen aile fotoğrafının ardından çıkışta öğrencileri tarafından hazırlanan el işi ve resim sergisi gezildi.

Program sırasında sunucu sunumu süresince özellikle şu sloganları vurguladı.

-3 Aralık Engellilerin değil, azmin, emeğin ve üretimin görünür olduğu gündür,

- Benim Dünyama senin adımların, Senin Dünyana benim kalbim dokunur; yeter ki birbirimizi anlamaya çalışalım

-Her renk kendi güzelliği ile parlar, ama asıl büyü hepsi bir araya geldiğinde doğar, tıpku özel çocuklarımızın farkındalıklarıyla hayatımıza kattığı güzellik gibi.

-Seslerin güzelliği engel tanımaz, yürekten çıkan her nota bizi birleştirir.

- Engeller değil, yürekler belirler müziğin ritmini, şimdi o ritmin bizlere fısıldadıklarına bakalım.

-Her birey içinde bir ritim taşır; yeter ki duyabilmeyi bilelim

-Birlikte hareket etmek, birlikte güçlenmek demektir.

-Farkındalık bir günle sınırlı değildir. Ancak bugün bu farkındalığın en güçlü ifadesidir.

3 Aralık Dünya Engelliler günü programına Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyda Tok, Okul Müdürleri ve öğrenci velilerinden oluşan kalabalık bir topluluk katıldı.