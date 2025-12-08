Yunus’un aramaları Akyazı’da

​​​​​​​İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Akyazı’da gerçekleştirdiği arama ve taramalar günün en fazla konuşulan konusu oldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Akyazı’da gerçekleştirdiği arama ve taramalar günün en fazla konuşulan konusu oldu.

Yunuslarında katıldığı arama taramada Akyazı’da adeta kuş uçurtulmadı ve her noktada yapılan aramalarda araçlar ve sürücüleri ile araçların içinde bulunanlar arandı.

Bu aramalarda Polisler silah ve çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirdi ve şüpheliler gözaltına alındılar.

Motosikletli Yunusların da katkı verdiği Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Akyazı’da bu tür baskın bir şekilde arama tarama yapması Akyazılıları sevindirirken,kanun dışı davranışlar içinde olanlara da yüksek miktarda uyarı da verilmiş oldu.