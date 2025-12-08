Ailesi kadar arkadaşları ve dostları da sevindirdi

​​​​​​​Uzan zamandan beri kas hastası olarak hayatını idame ettirmekte olan Akyazılı Halilcan Gülşen isimli çocuk için hem ailesi, hem dostları ve hem de arkadaşları tarafından sevince boğuldu.

Ailesi tarafından Yakıcı Gardın salonunda gerçekleştirilen muhteşem doğum gününde tören önce evinin önünde başladı v e düğün salonuna kadar devam etti. Salonda ailesi tarafından hazırlanan pastasını kesen Halilcan Gülşen’in pastayı keserken mutluluğu görülmesi gereken güzelliklerden biriydi.

Gerçekleşen doğum gününe ailesi ile birlikte Belediye başkanı Bilal Soykan, Muhtarlar, Bürokratlar, dostları ve arkadaşları katıldı.