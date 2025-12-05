KIZILAYAKYAZI ŞUBE BAŞKANI BİRİNCİOĞLU; BAŞARILARLA DOLU BİR YILI GERİDE BIRAKTIK"

Akyazı Kızılay Şubesi, 2025 yılının son yönetim kurulu toplantısını aynı zamanda Aralık ayı olağan toplantısı olarak başarıyla gerçekleştirdi. Toplantı, Akyazı Şube Başkanımız Mustafa Birincioğlu başkanlığında; Denetim Kurulu Üyemiz Kenan Certel,

Akyazı Kızılay Şubesi, 2025 yılının son yönetim kurulu toplantısını aynı zamanda Aralık ayı olağan toplantısı olarak başarıyla gerçekleştirdi. Toplantı, Akyazı Şube Başkanımız Mustafa Birincioğlu başkanlığında; Denetim Kurulu Üyemiz Kenan Certel, Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı ve Kadın Kolları Başkanımız Sayın Fatma Kukuloğlunun katılımlarıyla yapıldı.

Toplantıda, 2025 yılının genel değerlendirmesi ayrıntılı şekilde ele alındı. Yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler, projeler, sosyal yardım çalışmaları, bağış kampanyaları ve saha çalışmaları değerlendirilirken; güçlü yönler, geliştirilmesi gereken alanlar ve hedef odaklı çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu,” 2025 yılının genel değerlendirmesi ayrıntılı şekilde ele alındı. Yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler, projeler, sosyal yardım çalışmaları, bağış kampanyaları ve saha çalışmaları değerlendirilirken; güçlü yönler, geliştirilmesi gereken alanlar ve hedef odaklı çalışmalar masaya yatırıldı.

Akyazı Kızılay Şubesi olarak 2025 yılı içerisinde önemli çalışmalara imza attık. Özellikle Kurban Bayramı faaliyetlerinde Türkiye genelinde elde ettiğimiz Türkiye 3.’lüğü, gönüllülerimiz ve bağışçılarımızın desteğiyle kazanılmış büyük bir başarı olarak kayıtlara geçti. Bu gurur verici derece, ekip ruhumuzun ve topluma hizmet anlayışımızın bir yansıması olmuştur. Yıl boyunca düzenlediğimiz kan kampanyaları ile her zaman ön sıralarda yer aldık. İlk ve Orta dereceli okullarda Kızılay’ımızı tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra eğitim çalışmaları yaptık. Yardıma muhtaç vatandaşlarımız ve ailelerine ihtiyaçları konularında yardımlarımızı sürdürdük.

Toplantıda ayrıca 2026 yılına yönelik hazırlıklar ve planlamalar görüşülerek yeni dönemin yol haritası oluşturuldu. Proje geliştirme, gönüllü sayısının artırılması, sosyal yardım kapasitesinin güçlendirilmesi, okul ve kurum iş birliklerinin genişletilmesi gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Akyazı Kızılay Şubesi olarak, topluma hizmet anlayışımız doğrultusunda 2026 yılında da aynı kararlılık, azim ve gönüllülük ruhuyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” Dedi.