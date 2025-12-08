Öğrencilere Mavi kart

Akyazı İnönü İlkokulu 1/E sınıfı öğrencilerinden örnek bir uygulama yapıldı. Öğrenciler, dünya engelliler gününe özel olarak farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları boyama işiyle kazandıkları

Akyazı İnönü İlkokulu 1/E sınıfı öğrencilerinden örnek bir uygulama yapıldı. Öğrenciler, dünya engelliler gününe özel olarak farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları boyama işiyle kazandıkları paraları bir araya getirerek okul idaresinden topladıkları bu paranın Gazze’deki çocuklara verilmesini istediler.

Bunun üzerine okul müdürü Fetih Çabukoğlu’da öğrencilerinin bu örnek davranışını takdirle karşıladı ve toplanan parayı aldıktan sonra öğrencilerine “Mavi kart” ödülü verdi ve toplanan 3 bin 500 lirayı da Kızılay şube başkanı Mustafa Birincioğlu’nu okuluna davet ederek toplanan parayı teslim etti ve toplanan paranın Gazze’ye çocuklara verilmek üzere gönderilmesini istedi.

Gerek öğrencilerin bu jesti ve gerekse okul müdürünün davranışı ve öğrencilerini ödüllendirmesi takdirle karşılandı.