Akyazı’ya yeni giriş beğenildi

Akyazı İlçesine Batakköy ve Ormanköy girişlerinden sonra Yahyalı Mahallesinden yapılan yeni yol görenler, özellikle de yeni açılan o yeni yolu kullananlar tarafından beğenildi.

3.4 Km uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde yapılan ve sessizce hizmete sunulan yeni yol, Akyazı’nın çehresini değiştirecek diyen belediye başkanı Bilal Soykan, “Biz söz verdik mi yaparız” demeyi de ihmal etmedi.

Akyazılılarda  yapılan ve sessiz bir şekilde hizmete alınan yeni yolun Akyazı için önemli bir kazanım olduğunu söyleyerek “ Yollar bir yerin göz aynasıdır. Yapılan ve hizmete sunulan bu yol  hepizimi sevindirmiştir” demeyi de söylemeden geçemediler.

