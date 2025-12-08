Sanayi Esnafı 53 Ünite kan bağışladı Bu bağış ilk oldu

​​​​​​​Akyazı Küçük Sanayi Sitesinde Madeni Sanakarlar Odasına kayıtlı olarak çalışmakta olan sanayi esnafının Kızılay’a kan bağışlaması

Akyazı Küçük Sanayi Sitesinde Madeni Sanakarlar Odasına kayıtlı olarak çalışmakta olan sanayi esnafının Kızılay’a kan bağışlaması 40 yıllık sitede bir ilk olarak değerlendirildi ve bağışta Esnaf 53 Ünite kan bağışında bulunarak Kızılay’a katkı sağlarken, öğrencilerde katı verdi.

Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini bugün burada verdik dedi ve kan verenlere teşekkür etti.

Bir teşekkürde Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’ndan geldi ve Birincioğlu da kan bağışında bulunan ve bağış için destek veren herkese teşekkür etti.

Esnaf tarafından kan bağışı yapılması Akyazı’da sevinçle karşılandı.