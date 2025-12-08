Paris İlk ve Ortaokulundan 20 bin lira toplandı

Akyazı Paris İlk ve Ortaokul öğrencileri tarafından “Okul harçlığım Gazzeli kardeşlerime” teması ile öğrenci, öğretmen ve velilerinden topladıkları 20 bin lira bağışı Gazzeli çocuklara gönderilmek üzere Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’na teslim ettiler.

Okul Müdürü Muammer Yücel okulumuz öğrencilerinin bu duyarlı davranışları bizi idare olarak çok mutlu etti. Kendilerini tebrik ediyorum dedi.

Öte yandan Nevruz Banoğlu 1/E sınıfı öğrencilerinin aralarında topladıkları 3 bin lirada yine Kızılay Akyazı Şube başkanına teslim edildi.

Kızılay Şube başkanı Birincioğlu, yapılan ve kendisine teslim edilen yardımlar için teşekkür etti ve en kısa zamanda Gazzeli çocuklara gönderileceğini ifade etti.