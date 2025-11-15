Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Ünlütürk “ Fındık toplama bedellerini ödeyiniz”

​​​​​​​2025 yılı orman vasfı olan fındık arazilerinin fındık toplama bedellerini 20 Kasım 2025 gününe kadar Orman İşletme Müdürlüğünden alınacak olan banka hesap numaralarına Ziraat Bankasına

giderek ödemenizi yapınız diyen Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, yatırmayanlar hakkında zabıt tutulacak ve yasal işlem yapılacaktır şeklinde açıklama yaptı.

Mahallesinde oturanlara telefonla durumu bildiren Muhtar Ünlütürk, vatandaşlara da mağdur olmamak için konu hakkında duyarlı olun dedi.

Fındık toplama kira bedelinin 400 lira olduğunun da altını çizen Muhtar Ünlütürk, ödeme yapacak olan kişilerin dekontlarına T.C. numarası, adı soyadı ve mahalle ismi ile F-N-A ödemesi diye yazdırmaları gerektiğini söyledi ve dekontlarında saklanmasını istedi.