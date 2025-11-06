Anasayfa

Yeniden Refah Partisi Akyazı teşkilatı Mahalle gezilerini sürdürüyor

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe teşkilatı mahalle gezilerini sürdürüyor. Beraberlerinde İl yönetim kurulu üyesi teşkilat başkanı Biran Yasa olduğu halde Kumköprü Mahallesine giden Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe başkan Mutlu Çetin ve yönetimi vatandaşlarla tek tek görüştü ve yapacakları hususunda geniş bilgiler verdi ve yapılacak olan bir genel seçimde partisine oy istediler. Yeniden Refah Partililer Genel başkanlarının selamlarını da ilettikten sonra l6 Kasım 2025 Pazar günü Ankara Arena’da yapacakları 3.olağan Genel Kurula davet ederek Kumpöprü Mahallesinden ayrıldılar.