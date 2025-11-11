Kızılay'a 54 Ünite Kan bağışında bulundular

​​​​​​​Kızılay kan bağışı toplayan ekip cumartesi günü de Akyazı’ya geldi ve Cumhur ittifakı partiler (AKP ve MHP)tarafından da desteklenen bağışta 54 Ünite kan bağışı toplandı.

Cumartesi günü 13.00 ila 14 saatleri arasında kan bağışlayan AKP ve MHP (Cumhur İttifakı) İlçe başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları başkanları ile Partililer de aynı saatlerde kan bağışı alan araca geldiler ve kan verebilecek durumda olanlar Cumhur ittifakı İlçe başkanları dahil olmak üzere 54 Ünite kan vererek böylece 162 kişiye (3x54) can bağında bulunmuş oldular. Muş İl’i Kırköy (AKP) li) belde belediye başkanı Rahmetullah Yaktı’da kan verenler arasındaki yerini aldı.

Kızılay İl başkanı Cevdet Koç ile Akyazı İlçe başkanı Mustafa Birincioğlu da yapılan bağıştan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Cumhur İttifakına teşekkür ettiler.