Akyazı Sakarya Polisinin uğrak yeri oldu

Özel Hareket Polisleri desteğini de alan Sakarya ve Akyazı Narkotik Polisi Akyazı’nın Yeni Mahallede 50435 no.lu sokakta bulunan bir binanın ikinci katında operasyon yaptı.

Alınan belgilere göre Sakarya ve Akyazı Narkotik Polisleri uyuşturucu madde ele geçirdi. Bu olayda iki şüpheli gözaltına alındı ve bir gözaltına alınan şüphelilerden birinin uzun zamandır arandığı da öğrenildi.

Yine Narkotik ekipleri yaptıkları ortak çalışma neticesinde K.A. isimli bir şüpheliyi yakaladı. K.A. nın Akyazı Konuralp Mahallesinde Yağcılar Caddesi üzerinde bulunan ikametgahı arandı. Aramada uyuşturucuda kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.

Yakalananlar işlemleri tamamlandıktan sonra Adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.