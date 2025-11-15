Muhtarlar ses yükseltmeye başladılar

Bunlardan ilki Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı oldu. Çakmakçı, sürekli olarak arızalanan ve arıza nedeniyle de suları kesildiği için SASKİ’yle ilgili olarak bu kesintilere artık son

Akyazılı Muhtarlar işlerini gördüremeyince ses yükseltmeye başladılar.

Bunlardan ilki Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı oldu. Çakmakçı, sürekli olarak arızalanan ve arıza nedeniyle de suları kesildiği için SASKİ’yle ilgili olarak bu kesintilere artık son verin diye ses yükseltiyor.

İkincisi ise Yağcılar Mahalle Muhtarı Ali Öz oldu. Öz’de Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alemdar’a çağrıda bulundu ve Mahallesine davet ederek eksikleri lütfen yerinde görün diye ses yükseltti. Alemdar’da bu sese kulak verdi ve tamam Muhtarım ilgileneceğim. Bugünlerde şehidimiz var orada olmam lazım. Sonra bakacağım diye yanıt verdi.

Bakalım iki muhtarın sesleri duyulacak mı?