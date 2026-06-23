2026 Yılı Akyazı Kurumlar Arası Voleybol turnuvası başladı

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen 2026 Yılı Kurumlar Arası Voleybol Ligi açılış seremonisi, Cevat Ayhan Spor Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılış törenine kurum müdürleri, kamu personelleri, sporcular ve çok sayıda sporsever katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Kodalak konuşmasında, kurumlar arası dayanışmayı ve kaynaşmayı güçlendiren bu tür organizasyonların önemine değinerek, sporun birleştirici gücünün toplumun her kesimini aynı amaç etrafında buluşturduğunu ifade etti. Turnuvanın centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni eden Kodalak, organizasyona desteklerinden dolayı Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek tüm takımlara başarılar diledi.

Açılış seremonisinin ardından kurum müdürleri ve minik voleybolcuların birlikte gerçekleştirdiği sembolik açılış maçı büyük beğeni topladı. Turnuvanın ilk gününde oynanan üç karşılaşmada sporcular kıyasıya mücadele ederken, tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

Programa katılım sağlayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da sporcularla yakından ilgilenerek tüm takımları tebrik etti ve müsabakaların dostluk, kardeşlik ve centilmenlik içerisinde tamamlanması temennisinde bulundu.

Dostluk ve barış mesajlarının ön plana çıktığı organizasyonda, kurumlar arası birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha sahaya yansıdı. 7 Temmuz tarihinde sona erecek olan Kurumlar Arası Voleybol Ligi müsabakalarının, sporseverlere güzel anlar yaşatması ve unutulmaz mücadelelere sahne olması bekleniyor.

İLK GÜN MAÇLARI

Akyazı belediyesi 2 -Akyazı Adliyesi 0

İlçe Tarım Müd. 0-Devlet Hast. 2. Takım 2

Orman işletme müdürlüğü 2- İlçe emniyet müdürlüğü 1