Karateci Sare Kaya’nın başarısı ayakta alkışlanır

​​​​​​​Akyazılı Sare Kaya katıldığı turnuvada bir kez daha kilosunda birinci olmayı başardı.

Akyazılı Sare Kaya katıldığı turnuvada bir kez daha kilosunda birinci olmayı başardı. Elde ettiği başarılar sporsever Akyazılılar tarafından ayakta alkışlanıyor.

Samsun Yaşar Doğu spor salonunda 17-19 Temmuz günleri yapılan Ümit Gençler (U 21) Türkiye Karate şampiyonasında Akyazılıların sevilen sporcusu Sare Kaya +61 de Türkiye şampiyonu oldu.

Eylül ayında Polonya’da yapılacak olan Dünya şampiyonası Milli takım seçmesi niteliğinde de olan bu turnuvada kilosunda birinci olması ve önlemez yükselişinin devam etmesi Akyazı’da büyük sevinç ve mutluluk yarattı.

Antrenörü Sezai Yolcuoğlu, Sare’nin müthiş bir sporcu olduğunun altını çizdi ve şimdi gözlerimizi güzide sporcumuzun Uluslararası arenada yapacağı maçlarına çevirmiş durumdayız. Sare Kaya sporcumu ve Ailesini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.

Sporcumuz Sare Kaya’da yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Üç ayaklı premier lig ve finali olan bu turnuvada elde ettiğim birincilik nedeniyle Polonya’da yapılacak olan turnuvaya milli sporcu unvanıyla katılacağım. Madalya ile dönmeyi ve Yüce Türk Milletimi sevindirmek istiyorum”