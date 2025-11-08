YİNE PAT PAT KAZASI 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Dün akşam saatlerinde Dokurcun Dedeler Mahallesinde meydana gelen Pat Pat kazası sonrası ablası ile birlikte ağır yaralanan kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden

Dün akşam saatlerinde Dokurcun Dedeler Mahallesinde meydana gelen Pat Pat kazası sonrası ablası ile birlikte ağır yaralanan kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Eslem Ayaz dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı Dokurcun Dedeler Mahallesinde ikamet eden Burhan Ayaz’ın torunu Onur Ayaz'ın kızı olan Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Eslem Ayaz bugün öğlen namazına müteakip Dedeler Mahallesi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Dedeler aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.