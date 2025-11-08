  • Anasayfa
  • Vefat
  • YİNE PAT PAT KAZASI 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Vefat
Giriş Tarihi : 08-11-2025 23:24

YİNE PAT PAT KAZASI 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Dün akşam saatlerinde Dokurcun Dedeler Mahallesinde meydana gelen Pat Pat kazası sonrası ablası ile birlikte ağır yaralanan kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden

YİNE PAT PAT KAZASI 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Dün akşam saatlerinde Dokurcun Dedeler Mahallesinde meydana gelen Pat Pat kazası sonrası ablası ile birlikte ağır yaralanan kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Eslem Ayaz dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı Dokurcun Dedeler Mahallesinde ikamet eden Burhan Ayaz’ın torunu Onur Ayaz'ın kızı olan Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Eslem Ayaz bugün öğlen namazına müteakip Dedeler Mahallesi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Dedeler aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: