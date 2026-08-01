Yıldırım Ailesinin Çınarı Fatma Yıldırım, Sevenlerinin Dualarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Akyazı'da Fatma Yıldırım’a Son Görev… Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Akyazı'nın sevilen ailelerinden Yıldırım ailesinin Çınarı Fatma Yıldırım Sevenlerinin Dualarıyla Toprağa Verildi.
Merhum Hasan Yıldırım'ın eşi, Hikmet, Mehmet, Ahmet ve merhum Hüseyin Yıldırım'ın annesi, Akyazı Haber imtiyaz sahibi Ali Yıldırım'ın babaannesi, 22. ve 23. Dönem Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım'ın yengesi Fatma Yıldırım vefat etmiştir.
90 Yaşında 8 çocuk annesi Merhume Fatma Yıldırım’ın Cenazesi Hizmet verdiği kız kuran kursu bahçesinden kaldırılarak Gazisüleymanpaşa camiinde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Merkez Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.