Bir taraftan ziyaret ediyor, diğer taraftan da ziyaret ediliyor

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesinin geleni gideni bitmediği gibi kendileri de çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini yapıyorlar.

Kızılay Akyazı Şubesinin geleni gideni bitmediği gibi kendileri de çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini yapıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Akyazı’ya atanan Başsavcı Enes Gültekin. Göreve başladığında kendisini ziyaret eden Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’na iade-i ziyarette bulundu.

Kızılay Akyazı Şubesinin çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinin yapıldığı bu ziyaret Akyazı Cumhuriyet Başsavcılık görevine getirilen Enes Gültekin, hem iade-i ziyaretlerimi yapıyorum, gerekli bilgileri alıyorum, hem de Akyazı’yı tanımaya çalışıyorum açıklaması yaparken, Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu da yapılan ziyaretten ve verilen destekten memnun kaldığını ifade etti ve Başsavcı’ya bu ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Akyazı Gençlik ve Spor Müdürü iken Sakarya

Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne atanan Adem Kasım Altun’u yine makamında ziyaret etti.

Akyazı’da çok önemli, başarılı çalışma ve hizmetlere imzasını atan hemşehrimizi ziyaret ettim açıklaması yaparken, Adem Altun’da yapılan ziyaret için Kızılay Şube başkanı Birincioğlu’na bu ziyaretinden ötürü teşekkür etti.