ÜNAL GÜNDÜZ’ÜN BABA ACISI

​​​​​​​İlçemiz Bedil kazancı Mahallesi halkından Akyazı ve Karapürçek Eski Kadastro Şefi, Akyazı Belediyesi Eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı,

İlçemiz Bedil kazancı Mahallesi halkından Akyazı ve Karapürçek Eski Kadastro Şefi, Akyazı Belediyesi Eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı, SASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ünal Gündüz’ün babası, Dursun ve Özgün Gündüz'ün amcası Cemal Gündüz vefat etti.

Cenazesi Bedil kazancı Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Kazancı aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Cemal Gündüz’e Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

TAZİYE :Ünal Gündüz-05323103505