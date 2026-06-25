​​​​​​​Yeniden Refah Partisi sahaya indi

​​​​​​​Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe teşkilatı da diğer partiler gibi sahaya indiler.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe teşkilatı da diğer partiler gibi sahaya indiler.

Sahaya indikten sonra ziyaretlerinden birini Taşburun Mahallesine yaptılar. Orada vatandaşlarla bir ayara gelen ve karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunan Yeniden Refah Partisi heyeti, son olarak da gençleri ziyaret ettiler ve onlarla hatırı sayılır ve görüşme gerçekleştirdiler.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe başkanı Mutlu Çetin, parti olarak sahaya indik ve teşkilat olarak çalışmalarıma başladık. Ziyaretlerimizden birini de İlçemizin en büyük mahallelerinden biri olan Taşburun’a yaptık ve vatandaşlarımızla birebir görüşme imkanı bulduk. Bu arada gençlerimizi de ihmal etmedik ve onları da Derneklerinde ziyaret edip hal hatırlarını sorduk ve siyasilerden ne beklediklerini sorup öğrendik. Değerli bir ziyaret oldu açıklaması yaptı.