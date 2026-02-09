TERZİ İBRAHİM CUROĞLU VEFAT ETTİ

​​​​​​​Akyazı esnaflarından, Yahyalı mahallesi eşrafından, merhum Sami Curoğlu'nun oğlu, merhum İsmail ve Abdullah Curoglu'nun kardeşi, Ayhan ve Orhan Yılmaz'ın

Akyazı esnaflarından, Yahyalı mahallesi eşrafından, merhum Sami Curoğlu'nun oğlu, merhum İsmail ve Abdullah Curoglu'nun kardeşi, Ayhan ve Orhan Yılmaz'ın dayıları, Nazmi ve Adnan Curoğlu nun amcaları, Kerem ve Uğur Curoğlu'nun babaları Terzi İbrahim Curoğlu vefat etti.

Merhum İbrahim Curoğlu’nun Cenazesi Yahyalı Mahallesi Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz. BİZİM AKYAZI

Taziye : 0532 586 7608