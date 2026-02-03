İLK OKUL VE ORTA OKULLARDA İKİNCİ YARI BAŞLADI

​​​​​​​2 Haftalık ara tatilinin ardından 2.Dönem bugün törenlerle başladı. Okullardaki ilk gün Milli Eğitim Bakanlığı emri ile konu Türk Bayrağı idi. Okullarda düzenlenen programlarla Türk Bayrağı tüm yönleri ile ele alındı. Türk bayrağının kabul edilişinden, ona nasıl saygı

2 Haftalık ara tatilinin ardından 2.Dönem bugün törenlerle başladı. Okullardaki ilk gün Milli Eğitim Bakanlığı emri ile konu Türk Bayrağı idi. Okullarda düzenlenen programlarla Türk Bayrağı tüm yönleri ile ele alındı. Türk bayrağının kabul edilişinden, ona nasıl saygı gösterileceği, kullanılması, eskiyen, kullanılamaz hale gelen bayrakların kim tarafından imha edilmesine kadar bayrakla ilgili her türlü bilgiler verildi. Bayrakla ilgili şarkılar söylendi.

Bu arada Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdür Hasan Can 2. Yarı yılın başlaması dolayısı ile kamu oyu ve öğretmenlere hitaben bir mesaj yayınladı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hasan CAN'ın İkinci Dönem Başlangıç Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Öğretmenlerimiz ve Kıymetli Velilerimiz,

Birlikte emek vererek geride bıraktığımız birinci dönemin ardından, yeni umutlar ve hedeflerle 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemine başlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Eğitim; sabır, özveri ve sürekli gelişim gerektiren uzun soluklu bir yolculuktur. Bu yolculukta öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra millî ve manevi değerlerle donanmış, çağın gereklerine uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmeleri en büyük önceliğimizdir.

İkinci dönemde de öğretmenlerimizin fedakâr çalışmaları, velilerimizin desteği ve öğrencilerimizin azmiyle daha güçlü adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum. Her bir evladımızın potansiyelini ortaya çıkaracak, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve velilerimize sağlık, huzur ve başarı dolu bir dönem diliyor, emek veren herkese teşekkür ediyorum.

Hasan CAN

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü