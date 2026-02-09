Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Yavuz Tepeçınar’a teşekkür belgesi

akarya İl Sağlık Müdürü Doç. DR. Kayhan Özdemir tarafından 2025 yılı değerlendirmelerine göre başarılı olan Kamu Hastanelerinin başhekimlerine birer teşekkür belgesi takdim edildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. DR. Kayhan Özdemir tarafından 2025 yılı değerlendirmelerine göre başarılı olan Kamu Hastanelerinin başhekimlerine birer teşekkür belgesi takdim edildi.

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’da İl Sağlık Müdürden teşekkür belgesi alanlar arasındaki yerini aldı.

Tepeçınar, teşekkür belgesini aldıktan sonra yaptığı aç ıklamada “her şey Akyazı halkımız içindir. Ekibimle birlikte 7/24 çalışıyoruz. Önemli olan onları mutlu etmektir dedi ve teşekkür belgesi ile ödüllendirenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.