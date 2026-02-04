Emin Üstün güven tazeledi

​​​​​​​Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası kongresini yaptı. Düzcanlar düğün salonunda gerçekleşen genel kurul SESOB Genel Sekreteri Cengiz Akalın tarafından yönetildi. Akyazı Oda

Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası kongresini yaptı. Düzcanlar düğün salonunda gerçekleşen genel kurul SESOB Genel Sekreteri Cengiz Akalın tarafından yönetildi. Akyazı Oda başkanları Sezgin Durmuş, İsmet Öztürk, Hasan Cengiz ve Hüseyin Kaliç divanda yer alarak Akalın’a yardım ettiler.

Saygı durnuşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan genel kurul Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının okunması, genel kurulca kabulü ve raporları okunan kurulların ibra edilmeleri ile devam etti.

Yargı gözetiminde gerçekleşen ve seçimlere tek listeyle girilen genel kurulda Emin Üstün bir kez daha Odanın başkanlığına seçildi ve böylece güven tazelemiş oldu.

Genel Kurula Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, siyasiler, İl ve çevre İlçelerden gelen Oda başkan ve yönetimleri ile Üyeler katıldı.

Bir kez daha Oda başkanlığını kazanan Emin Üstün, yaptığı konuşmada hem misafirlerine, hem de üyelerine teşekkür etti.

YÖNETİM ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU