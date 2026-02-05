MADENİ SANATKARLAR ODASINDA KONGRE SEZGİN DURMUŞ GÜVEN TAZELEDİ

​​​​​​​Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası kongresi Sanayi Lokantasında gerçekleşti. Divan başkanlığını İsmet Öztürk, Katip üyelikler ise Şaban Özdemir, Hüseyin Kaliç, Hasan Cengiz ve Emin Üstün’ün

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası kongresi Sanayi Lokantasında gerçekleşti. Divan başkanlığını İsmet Öztürk, Katip üyelikler ise Şaban Özdemir, Hüseyin Kaliç, Hasan Cengiz ve Emin Üstün’ün yaptığı kongre Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Kongrede yılın çırak ve ustalarına plaket takdimi yapılmasının ardından Yönetim Kurulunun faaliyet, Hesap ve Tahmini Bütçe raporlarının okunması, Denetim Kurulu raporunun okunması ve genel kurula katılanlar tarafından kabul edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

Kongrede 350 üyesi bulunan tek listeyle gidilen Akyazı Madeni Sanatkârlar Odası seçimlerinde kullanılan oyların tamamının alan Sezgin Durmuş yeniden başkanlığa seçilirken, Yönetim kurulu asil üyeliklerine Hüseyin Yalçın, Murat Aydın, Muhammet Kurt, İbrahim Alemdar, Turgut Azat ve Faruk Acar, Denetim Kurulu üyeliklerine ise Metin Akar, Murat Öncü ve Muhsin Gökçeoğlu seçildiler.

Kongre sonrası başkanlığa seçilen Sezgin Durmuş kongreye katılım sağlayan misafirlere ve kendisine yeniden görev veren oda üyelerine teşekkür etti. Kongre sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.