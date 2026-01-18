Akyazı Şoförlerde Şaban Özdemir güven tazeledi

Karasu Şoförler Odası başkanı Kerim Uyar tarafından yönetilen genel kurulda iki liste mücadele etti ve eski başkan Şaban Özdemir oylarını kullanan

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Karasu Şoförler Odası başkanı Kerim Uyar tarafından yönetilen genel kurulda iki liste mücadele etti ve eski başkan Şaban Özdemir oylarını kullanan üyelerin 311 oyunu alarak tekrar yönetimi ile birlikte başkan oldu. Diğer aday Oğuz Atılgan 148 oyda kaldı.

Üyeler yapılacak olan Genel Kurula büyük ilgi gösterdiler. Üyelerin bir bölümü kalabalıktan ötürü toplantıyı ayakta izlemek zorunda kaldılar.

Kılıçoğlu düğün salonunda düzenlenen toplantıya Sakarya ve Çevre İlçelerden çok sayıda Oda başkanı katıldılar.

Toplantıya üyelerin dışında kalan STK başkanları da büyük ilgi gösterdiler ve katılım sağladılar. Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Ticaret Odası başkanı Sadi Ömercikoğlu, Borsa ve Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş da katılanlar arasındaki yerlerini aldılar.

Siyasilerden de AKP İlçe başkanı Mesut Ekrem ve Anahtar Partisi İlçe başkanı Hasan Tukat’ta kongre katılan isimler oldular.

Genel kurul saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi ile başladı. Daha sonra yönetim kurulu ve Denetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço ve tahmini bütçeler okundu ve oylanarak ittifakla kabul edildiler.

Adaylar kürsüye gelerek sırasıyla birer kısa konuşma yaptılar. Her iki adayda Üyelerinden destek talebinde bulundular ve özellikle eski başkan yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır açıklaması yaptı.

Daha sonra Divan görevi İlçe seçimine bıraktı ve 4 sandıkta verilen oylar saat 17.00 de açıldı ve eski başkan Şaban Özdemir ve yönetimi oylarını kullanan üyelerin 311’nin oyunu alarak güven tazelediler ve diğer aday ve yönetimi de 148 oy aldı.

Kazanan Liste şu şekşlde: