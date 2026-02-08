ASAKYAZISPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

​​​​​​​Süper Amatör küme A gurubunda mücadele eden takımımız As Akyazıspor 18. Hafta Maçında konuk ettiği ligin güçlü takımlarından Serdivanspor’u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Süper Amatör küme A gurubunda mücadele eden takımımız As Akyazıspor 18. Hafta Maçında konuk ettiği ligin güçlü takımlarından Serdivanspor’u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Takımımız en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olmayı da sürdürüyor.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede oyun disiplininden kopmayan As Akyazıspor, 18. hafta sonunda 14. galibiyetini alarak puanını 45’e yükseltti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Akyazı temsilcisi, bu galibiyetle rakiplerine bir kez daha "gözdağı" mesajı verdi.

A gurubunun diğer Akyazı takımı Kuzulukspor da Kuzuluk sahasında konuk ettiği Ada Şekerspor takımını 2-1 yenmeyi başardı. Kuzulukspıor 13 puanla ligin en son sırasında bulunuyor.