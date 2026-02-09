Başkanlardan Başkan Durmuş’a Tebrik Ziyareti  

​​​​​​​Sakarya Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası başkanı Semih Sınırcı ve Sakarya Fotoğrafçılar Esnaf Odası başkanı Cevat Davulcu, geçen hafta

Sakarya Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası başkanı Semih Sınırcı ve Sakarya Fotoğrafçılar Esnaf Odası başkanı Cevat Davulcu, geçen hafta Perşembe günü olağan kongresini yapan ve başkanlığa tek listeyle tekrar seçilen Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş’u işyerinde ziyaret ederek kendisini tekrar başkan seçildiği için kutladılar ve mesleki sıkıntılarını birbirlerine anlatma fırsatı buldular.

Akyazı Madeni Sanatkar Esnaf Odası başkanı Durmuş, yapılan ziyaretin kendisini memnun ettiğini ifade etti ve başkan arkadaşlarına teşekkür etti.