Akyazı Belediyesinde mutlu son

Akyazı belediyesinde çalışan 200 civarında taşeron çalışana yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı. Böylece geçen yıl 4l bin lira civarında olan en düşük maaşlar yapılan sözleşme sonrasında 55bin liraya yükselmiş oldu.

Akyazı belediyesi ile Yerelsen ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan sözleşme ile maaşları artan Akyazı belediyesi taşeron çalışanlarının mutlu olduğu gözlenen sözleşme imzası sonrasında bir açıklama yapan belediye başkanı Bilal Soykan, yaptığımız bu sözleşmeyle çalışanlarımızı sevindirmiş olduk. Dolayısıyla bizlerde sevinenler arasındaki yerimizi aldık dedi.