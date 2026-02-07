AKYAZI KIZILAY YÖNETİMİ ŞUBAT AYI TOPLANTISINI YAPTI

​​​​​​​Türk Kızılay Akyazı Şubesi yönetim kurulu Şubat Ayı olağan toplantısı için bir araya geldi.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu başkanlığında; yapılan toplantıya Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç, Denetim Kurulu Üyesi Kenan Certel, Kızılay Akyazı Kadın Kolları Başkanı Fatma Kukuloğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda; Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu tarafından, şubenin hizmet kapasitesini ve saha çalışmalarındaki etkinliğini artırmak amacıyla şubemiz bünyesine kazandırılan yeni hizmet aracı hakkında Yönetim Kurulu üyelerine detaylı bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç, yeni hizmet aracının şubemizin sahadaki gücünü ve operasyonel kabiliyetini artıracağını ifade ederek, yapılan çalışmaların Sakarya genelinde Kızılay hizmetlerine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Toplantıda; önümüzdeki dönem faaliyet planlamaları, saha çalışmaları ve diğer gündem maddeleri de görüşülerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, alınan kararların Akyazı’mıza ve insani yardım çalışmalarına hayırlı olması, yeni hizmet aracının da Akyazı’mıza hayırlı olması temennilerinde bulunuldu.