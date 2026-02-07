İŞMOND SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE MADDE BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ

​​​​​​​Madde Bağımlılığının oldukça yaygın olduğu günümüzde Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Madde Bağımlılığına “ Hayır, Sağlık Yaşam “ konulu bir Eğitim Gerçekleştirdi.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklaşa düzenlenen Madde Bağımlılığına Hayır Sağlık Yaşam Eğitimine; Akyazı Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk, Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Can, Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyda Tok,Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Genç, İSMONT Halil Bildirici MTAL Okulu idarecileri ile öğrenciler katıldı.

Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi Sakarya Yeşilay Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürü-Dr. Şeyda Tok tarafından gerçekleştirilen eğitimde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturma, önleyici çalışmalar, sağlıklı yaşam ve eğitim kurumlarının bu süreçteki rolüne ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Programın sonunda Eğitimleri gerçekleştiren konuşmacılara Okul Müdürlüğü tarafından birer teşekkür çiçeği verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can da Programın hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurum yetkilileri, konuşmacılar ile katılımcılara teşekkür etti.