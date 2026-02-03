AKYAZI’DA BERAT KANDİLİ COŞKUSU

​​​​​​​İslam aleminim en kutsal gecelerinden biri olan Berat kandili tüm yurdumuzda olduğu gibi Akyazı camilerinde de düzenlenen törenlerle huşu içinde kutlandı. Camiler doldu taştı.

İlçenin Gazisüleymanpaşa camii, Kubbeli Cevat Ayhan Yeni Cami ve Akşemsettin Camii olmak üzere bir çok camide düzenlenen programlarda kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu. Gecenin önemini belirten konuşmalar yapıldı. Müftülük vaizi Ahmet Kadıoğlu vaizinde bu kutsal gecede yapılacak ibadetler ve Allaha yalvarışlarla günahlardan tamamen affedilme imkanlarından istifade edebilirin. Bu şansın iyi kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Camilerde düzenlenen Bert kandili yapılan dualarla sona erdi. Gecenin anısına çektirilen toplu resimler sonrası Cami çıkışlarında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.