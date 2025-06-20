SON ZİLLER ÇALDI TATİL BAŞLADI

​​​​​​​2024-2025 Eğitim-öğretim yılı 2. Dönem sonu karne dağıtım Töreni gerçekleşti, Akyazı'daki 119 Okulda 18 bin 487 öğrenci, Bin açık öğretim öğrencisinin yanı sıra Bin 300 Öğretmen de bu tatilden yararlanacak.

2024-2025 Eğitim-öğretim yılı 2. Dönem sonu karne dağıtım Töreni gerçekleşti, Akyazı'daki 119 Okulda 18 bin 487 öğrenci, Bin açık öğretim öğrencisinin yanı sıra Bin 300 Öğretmen de bu tatilden yararlanacak.

Akyazı’da gerçekleşen 2024-2025 Eğitim-öğretim yılı 2. Dönem sonu karne dağıtım Töreni İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın katılımıyla gerçekleşti.

Bugün Madanoğlu İlkokulu, Akyazı Özel Eğitim Meslek Okulu ve Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen programlara İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldular.

2024- 2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı. Bu süreçte birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım, ikinci dönemdeki ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmişti. 3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem, bugünkü derslerin sona ermesiyle tamamlanacak.

Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan ortak sınav sistemi, bu yıl daha geniş bir çerçevede sürdürüldü. 6. ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıfları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Lise son sınıf öğrencileri ve mezunlar ise 21-22 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran’da yapılacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ortaöğretim ve üniversiteye yerleştirme süreci resmen başlayacak.