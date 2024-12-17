Sezai yolcuoğlu’nun karatecileri madalyaya doymuyor

27 Ülkeden toplam 4130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 34. Uluslararası Boğaziçi karate Turnuvasından ilçemiz sporcuları 1 Altın 1 Gümüş Madalya kazandılar.

Boğaziçi Turnuvasın'dan 1 Altın 1 Gümüş Madalya daha

27 Ülkeden toplam 4130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 34. Uluslararası Boğaziçi karate Turnuvasından ilçemiz sporcuları 1 Altın 1 Gümüş Madalya kazandılar.

İstanbul Atletizm spor salonunda düzenlenen 34. Uluslararasına Boğaziçi karate turnuvasında içe spor müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren karatecimizden 12/13 yaş Bayanlar +55 kg da Sare Kaya Altın madalya, 10/11 yaş Bayanlar 30 kg da Elif Hira Tanrıkulu Gümüş madalya kazanarak ilçemizi uluslararası araneda en iyi şekilde temsil ettiler.

Disiplinli ve özverili Çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyleyen Karate antrenörü Sezai Yolcuoğlu, sporcularımız la birlikte çalışmalarımızı disiplinli ve özverili bir şekilde aralıksız sürdürüyoruz.

Sporcularımızın her daim destekleyen sporcu velilerime, ilçe Spor müdürü sayın Adem Altun'a teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı disiplinli ve özverili bir şekilde devam ettireceğiz.