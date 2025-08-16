Selman Demirtaş’a önemli görev

Saadet Partisi Genel başkanı Mahmut Arıkan Saadet Partisi Sakarya il müfettişliği görevine Akyazı eski ilçe başkanı Selman Demirtaş’ı yetkilendirdi
aadet Partisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘’Saadet Partisi Genel başkanı sayın Mahmut Arıkan Saadet Partisi Sakarya il müfettişliği görevini Selman Demirtaş’a tevdi etti.
Resmi görev yazısı 11 Ağustos 2025 pazartesi günü saadet partisi genel başkan yardımcısı sayın Adnan SİMİT tarafından Sakarya il teşkilatına ve sayın Selman Demirtaş’a tevdi edildi’’ denildi.