SAADETTEN İKRAMLI STANT

Hemen hemen her hafta Çarşamba günleri çarşı içinde stant açarak, gerek Genel Merkezin gerekse İlçe Merkezinin çalışmalarını stantlarına anlatan ve bu arada da üye kaydı yapan Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı bu hafta çay, kahve, salep ve lokumdan oluşan ikramı ile ayrıcalığını göstermiş oldu.

Çarşamba gününün hafta günü ve bu Çarşamba gününde ikramlarda bulunuyor olmasından dolayı stant gün boyu hiç boş kalmadı ve gelen gidenlerle doldu taştı.

Standa bu hafta nöbetçi olan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsa Yeşiltaş’ın kalabalık nedeniyle mutlu olduğunu gözlendi. Diğer Partililerde Yeşiltaş’a yardım ettiler.

Yeşiltaş, partimize ilgi her geçen gün daha da artıyor. Bundan Parti olarak çok sevinçli ve mutluyuz açıklaması yaptı. Bu tür ikramların bundan sonra da statların da devam edeceğini de söylemeyi ihmal etmedi.