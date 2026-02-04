Partisinden istifa ettiğini duyurdu

​​​​​​​Büyük Birlik Partisinden Belediye Meclisi Üyesi seçilen ve halen bu görevi yürüten Ahmet Yıldırım B.B Partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldırım yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. “Partiye katıldığım günden bu yana davamız ve partimiz adına samimiyetle, özveriyle çalışmama, sahada aktif ve Partimizin başarısı için çalmışmış olmama rağmen İl ve Yönetimi ile ciddi manada sorunlar yaşadığına dikkat çekti ve bu nedenle Partimden istifa ediyorum” dedi.

İl başkanı ve yönetiminin bugüne kadar ne Akyazı’da ne de diğer İlçelerde görmediğini, Partisine bağlı belediye meclisi üyeleri ile görüşmediklerini, Belediye meclisi üyeleri ile herhangi bir istişare toplantısı yapmadıklarını, özellikle belediye meclisi üyelerini yok saydıklarını söyleyen Ahmet Yıldırım, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’ye olan saygımdan ötürü sorunları kamuoyuyla paylaşmadığını dile getiren Ahmet Yıldırım, seçim dönemlerinde parti disiplinine aykırı hareketler sergiledikleri iddasında da bulundu.

Teşkilat, yapısına emek verenlerin değil sorumluktan kaçanların ve makam hırsları ile hareket edenlerin ön plana çıkarıldığını savunan Yıldırım, bu yapı içinde yer almasının mümkün olmadığını belirtti.

Yaptığı açıklamada bir kez daha B.B Partisinden istifa ettiğini açıklayan Ahmet Yıldırım, Akyazı belediye meclisinde ki görevine aynen devam edeceğini, sürdüreceğini ve bağımsız kalacağını açıklamasına ekledi.