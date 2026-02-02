Akyazı Şoförler Odasında Görev bölümü yapıldı

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde rakibine fark atarak tekrar başkanlık koltuğuna oturan Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Şaban Özdemir, yeni yönetimi ile ilk toplantısını yaptı.

Yapılan ilk toplantıda görev taksimi de yapan yönetim kurulu ayrıca da ilk toplantısında yol haritasını ve yapacaklarını maddeler halinde belirledi ve bu toplantının sonunda da hiç zaman geçirmeden çalışmalarına başladı.

Tekrar başkanlık koltuğuna oturmayı başaran Şaban Özdemir büyük bir şevk ve azimle çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz şoför esnafımızı sorunlardan temizlenmiş bir noktaya getirmektir dedi ve yeni yönetimi ile bir çok işi de başaracaklarına inandığını sözlerine ekledi.