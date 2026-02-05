KIZILAY’DAN AKYAZI ŞUBESİNE HİZMET ARACI

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesi kendi şubesine bir adet Ford Tourneo Kostum Deluxe 2.0. Tdi. 8+1 koltuklu bir hizmet aracı kazandırdı. Elde ettiği başarılı çalışmaları göz ardı etmeyen Kızılay Genel Merkezi hizmet aracını almada araç bedelinin yarısını vermek

Araba tesliminde hazır bulunun Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Akyazı’mızın çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Kısa sürede büyük işler başarısından dolayı Kızılay Akyazı Şubemize ihtiyacı olan hizmet aracını kazandırdık çok mutluyuz açıklaması yaptı.

Hizmet aracını teslim almak üzere başkan yardımcısı İsmail Berberoğlu ile birlikte Ankara’ya giden Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Genel Merkezimiz çalışkanlığımızın karşılığını vermiş bulunmaktadır. Başta Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Genel Sekreterimiz Sayın Yusuf Ramazan Saygılı olmak üzere tüm Genel Merkezimize ve bize nakdi katkılar sunan Akyazılı ve diğer bağışçılarımıza teşekkür etmeyi görev sayarım açıklaması yaptı.