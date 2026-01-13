Anahtar Parti Akyazı teşkilatı Basın Mensuplarını Ağırladı

Anahtar Partisi Akyazı İlçe başkanı Hasan Tukat basınla bir araya gelmeyi çok istiyorduk. Bir araya gelişimiz için 10 Ocak Bayramınız bir vesile oldu bir araya gelişimiz de hem bayramınızı

Anahtar Partisi Akyazı İlçe teşkilatı Akyazı’da görev yapan gazetecileri bir sabah kahvaltısı ile ağırladı.

Anahtar Partisi Akyazı İlçe başkanı Hasan Tukat basınla bir araya gelmeyi çok istiyorduk. Bir araya gelişimiz için 10 Ocak Bayramınız bir vesile oldu bir araya gelişimiz de hem bayramınızı Kutlamak hem de Akyazı ile ilgili birlikte dertleşmek istedik. Bu programı da bu düşüncelerimizle yapmayı planladık ve davetimize katıldığınız için sizlere teşekkür ederim dedi.

Akyazı da görev yapmakta olan gazeteciler de yapılan davet için başkan Tukat’a ve yönetimine teşekkür ettiler ve birlikte çekilen resimle program sona ermiş oldu.

Düzenlenen sabah kahvaltısına basın mensupları ile birlikte Anahtar Partisinin İlçe yönetimi ve Gençlik Kolları Başkanı ve yönetimi de katıldı.