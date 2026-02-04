Rakipsiz başkan 5. kez Oda başkanlığına seçildi

​​​​​​​Akyazı Gıda Maddeleri ve Sanatkarları Aşçı-Köfteci-Kebapçı v e Lokantacılar Esnaf Odasının Genel Kurulu yapıldı. Mustafa Demiralay rakipsiz bir şekilde seçime gitti ve 5.kez Odanın başkanı seçildi.

Akyazı Gıda Maddeleri ve Sanatkarları Aşçı-Köfteci-Kebapçı v e Lokantacılar Esnaf Odasının Genel Kurulu yapıldı. Mustafa Demiralay rakipsiz bir şekilde seçime gitti ve 5.kez Odanın başkanı seçildi.

Düzcanlar düğün salonunda gerçekleşen Kongreyi SESOB Genel Sekreteri Cengiz Akalın tarafından yönetildi. Oda başkanları İsmet Öztürk, Hasan Cengiz, Hüseyin Kaliç ve Sezgin Durmuş Akalın’ın yönettiği divanda görev aldılar.

Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan genel kurul Yönetim Kurulunun faaliyet, Hesap ve Tahmini Bütçe raporlarının okunması, Denetim Kurulu raporunun okunması v e genel kurula katılanlar tarafından kabul edilmesi, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibra edilmesiyle devam etti. Genel kurulda istenen yetkilerde başkan ve yönetime verildi.

Gerçekleşen genel kurul yargı gözetiminde verilen oylarla son buldu. Tek listeyle girilen seçimde Mustafa Demiralay tekrar seçildi ve böylece Demiralay 5. Kez Odanın başkanlığına seçilmiş oldu.

Yapılan genel kurula Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır ve yönetimi ile bazı Muhtarlar, İl ve çevre İlçelerden gelen Oda başkanları ve yönetimleri ile Odaya kayıtlı üyeler katıldı.

Toplantıdan sonra gelen misafirlere ve üyelere yemek ikramında bulunuldu.

İl Ticaret Müdürü Emre Atmaca ve 5.Kez tekrar Oda başkanlığına seçilen Mustafa Demiralay’da yaptığı konuşmasında Üyelere, Misafirlere genel kurula katılımlarından ötürü teşekkür ettiler.

YENİ YÖNETRİM ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU