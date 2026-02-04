Remastader Hayata geçirildi

​​​​​​​Kısa adı Remastader olan Reşadiye Mahallesi Sosyal Hayatı Canlandırma Derneğini kuran Akyazı Reşadiyeliler, genel kurullarını da yaparak aslen Reşadiyeli olan Paris Konsolosluğunun emekli

Kısa adı Remastader olan Reşadiye Mahallesi Sosyal Hayatı Canlandırma Derneğini kuran Akyazı Reşadiyeliler, genel kurullarını da yaparak aslen Reşadiyeli olan Paris Konsolosluğunun emekli emniyet mensubu Hüseyin Sarı’yı başkanlığı getirdi. Başkan Vekili ise Nakliyeci Hasan Özgür oldu.

Her zaman sosyal sorumluluk almaktan büyük zevk aldığını söyleyen başkan Hüseyin Sarı, kendi köyümde bana tevdi edilen bu anlamlı görevi arkadaşlarımla birlikte başarıyla yerine getireceğimizden kimsenin endişesi olmasın dedi ve bu göreve kendilerini layık görenlere de teşekkür etti.