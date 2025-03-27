Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 27-03-2025 19:24

Paris Ortaokulunun yıldız kız futbol takımı YARI FİNALDE

​​​​​​​Akyazı Paris Ortaokulunun yıldız kız futbol takımı Kırklareli’nde düzenlenen gurup maçlarında iki galibiyet ve iki de yenilgi alarak 6

Paris Ortaokulunun yıldız kız futbol takımı YARI FİNALDE

Akyazı Paris Ortaokulunun yıldız kız futbol takımı Kırklareli’nde düzenlenen gurup maçlarında iki galibiyet ve iki de yenilgi alarak 6 puanla bir üst turda oynamaya hak kazandı.

Akyazı Paris Ortaokulunun yıldız kız futbol takımı İstanbul 3.cüsü Darüşafakka Ortaokulunu 1-0, Kocaeli 1.sini 2-1 yenerken, İstanbul 1.c isi TEMA Ortaokulu ile Tekirdağ 1.cisi Kapaklı Ortaokuluna yenildi.

Yarı finale çıkan Paris Ortaokulunun kız futbol takımı 5-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan yarı final maçları için antrenörleri  Birol Karga’nın nezaretinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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