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Paris Ortaokulunun yıldız kız futbol takımı YARI FİNALDE

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Paris Ortaokulunun yıldız kız futbol takımı YARI FİNALDE

​​​​​​​Akyazı Paris Ortaokulunun yıldız kız futbol takımı Kırklareli’nde düzenlenen gurup maçlarında iki galibiyet ve iki de yenilgi alarak 6

Akyazı Paris Ortaokulunun yıldız kız futbol takımı Kırklareli’nde düzenlenen gurup maçlarında iki galibiyet ve iki de yenilgi alarak 6 puanla bir üst turda oynamaya hak kazandı. Akyazı Paris Ortaokulunun yıldız kız futbol takımı İstanbul 3.cüsü Darüşafakka Ortaokulunu 1-0, Kocaeli 1.sini 2-1 yenerken, İstanbul 1.c isi TEMA Ortaokulu ile Tekirdağ 1.cisi Kapaklı Ortaokuluna yenildi. Yarı finale çıkan Paris Ortaokulunun kız futbol takımı 5-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan yarı final maçları için antrenörleri Birol Karga’nın nezaretinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.