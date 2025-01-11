PARİS ORTA OKULU KIZ FUTBOL TAKIMI SAKARYA ŞAMPİYONU

Faik Dursun Öztürk ve Birol Karga tarafından çalıştırılan Paris Ortaokulu yıldız kız öğrenci futbol takımının bu başarısı okullarında da kutlandı.

Karasu Sezai Eratik ortaokulu ile 3-3 berabere kalan Akyazı Paris Ortaokulu yıldız kız futbol takımı Sakarya şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Faik Dursun Öztürk ve Birol Karga tarafından çalıştırılan Paris Ortaokulu yıldız kız öğrenci futbol takımının bu başarısı okullarında da kutlandı. Okul Müdürleri Muammer Yücel elde ettikleri bu başarılarından ötürü hem hocalarını hem de öğrencilerini kutladı ve başarılarının Türkiye şampiyonasında da sürmesi dileğinde bulundu. Okul Müdürü Yücel konuşmasının ve tebrik etmesinin ardından öğrencilerine kupalarını verdi ve madalyalarını taktı.

Paris Ortaokulunun Yıldız Kız futbol takımının elde ettiği bu başarı hem okulda hem de Akyazı’da sevinçle karşılandı. Paris Ortaokulunun yıldız kızları geçmiş yıllarda da il şampiyonu olup Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanmıştı.