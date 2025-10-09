ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE ÖZEL PROJE UYGULAMASI BAŞLADI

​​​​​​​Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Afet Bilinci ve Farkındalık Yolculuğu: Güvenli Gelecek, Yeşil Vatan” projesi, Sakarya genelinde bulunan tüm özel eğitim uygulama okullarında uygulanmaya başlandı.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Afet Bilinci ve Farkındalık Yolculuğu: Güvenli Gelecek, Yeşil Vatan” projesi, Sakarya genelinde bulunan tüm özel eğitim uygulama okullarında uygulanmaya başlandı. Projenin açılışı, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda İl Millî Eğitim Müdürümüz Coşkun Bakırtaş, tarafından gerçekleştirildi.

Sakarya İl AFAD Müdürlüğü tarafından verilen eğitime; İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Türker Erol Özen, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz, Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür, veli ve öğretmenleri de katılım sağladı.

Bakırtaş, 2025 yılının “Aile Yılı” olması dolayısıyla projenin, ailelerin sürece aktif katılımını teşvik ederek aile-okul iş birliğini güçlendireceğini aynı zamanda “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda bilinçli, duyarlı ve güçlü bir toplum inşasına hizmet edeceğini vurguladı. Ayrıca Sakarya İl’inin coğrafi özellikleri bakımından afet riski taşıdığını söyleyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, Belediyeler ve Rehberlik Araştırma Merkezleri gibi kurumların desteğiyle yürütülen ve saha da 8 ay boyunca uygulanacak olan proje, Sakarya’da afet bilinci konusunda kalıcı bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin aileleri ve öğretmenlerine yönelik düzenlenen eğitimlerle afet bilinci kazandırılması hedeflenirken, öğrencilerin güvenli yaşam becerileri geliştirmesi, doğa sevgisi kazanması ve toplumsal dayanışma bilinciyle yetişmesi amaçlanıyor. Böylece hem öğrencilerin hem de ailelerinin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bireyler olarak topluma katkı sunması amaçlanmaktadır.