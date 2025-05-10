ÖZEL ÇOCUKLAR KENDİLERİ İÇİN DÜZENLENEN ŞENLİKTE DOYASIYA EĞLENDİ

​​​​​​​Akyazı Özel Eğitim Uygulama okulunun bu yıl 3.sünü düzenlediği özel eğitim şenliği İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü

Akyazı Özel Eğitim Uygulama okulunun bu yıl 3.sünü düzenlediği özel eğitim şenliği İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Batakköy Mahalle Muhtarı Savaş Öztürk’ün katılımı ile okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Şenliği açılışından önce okul Müdürü Selahattin Ada şenliğe katılan protokol ve öğrencilerin velilerine kısa bir hoş geldiniz konuşması yaptı ardından açılış gerçekleştirildi.

Okulun özel çocukları bahçeye kurulan şişme oyun guruplarında öğretmenleri nezaretinde dakikalarca doyasıya oyunlar oynadılar.

Düzenlenen stantlarda palyaçolar tarafından yüzler boyandı, çeşitli baskılar yapıldı. Bir başkan stantta Öğrenciler ve davetlilere pamuk helva ikramında bulunuldu.

Bayram yerine dönen okul bahçesinde yaşanan coşku görülmeye değerdi. Şenliğe çocukları ile birlikte katılan öğrenci velileri şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen her kese teşekkür ederek çocuklarımız unutulmaz bir gün geçirdiler şeklinde konuştular.