OSMANBEY’Lİ ÖZDEMİR AİLESİNİN ANNE ACISI

Vefat

İlçemiz Osmanbey mahallesi halkından, emekli imam Hayrettin Özdemir in eşi , Osmanbey mahallesi Geçmiş dönem muhtarlar derneği başkanlarından Adnan Özdemir in annesi, Akyazı Şoförler odası başkanı Şaban Özdemir ve Samet Özdemir in babaannesi Vahit Günüç ve merhum Abdullah Torun’un kayınvalideleri Sadife Özdemir vefat etti. Merhume Sadife Özdemir’in cenazesi Osmanbey mahallesi camiinde kılınanöğlen namazına müteakip Osmanbey mahallesi aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. 92 yaşında hayatını kaybeden Merhume Sadife Özdemir’e Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz. BİZİM AKYAZI Taziye: Şaban ÖZDEMİR Torunu: 05322658267