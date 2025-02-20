ÖSEL PROJESİ ÖĞRENCİLERİNİN FABRİKA  GEZİLERİ BAŞLADI İLK GURUP İNÖNÜ ORTAOKULUNDAN

İlk ziyaret Akyazı Sanayi Sitesi'ndeki Wieberr ve Aydın Metal işletmelerine yapıldı. Öğrenciler bu ziyaret sırasında sanayinin işleyişini yakından gözlemlediler, teorik bilgiler yanında

"Öğrenci Sanayici Elele (ÖSEL)" projesinin ilk öğrencileri bugün fabrika gezilerine başladı.

İlk ziyaret Akyazı Sanayi Sitesi'ndeki Wieberr ve Aydın Metal işletmelerine yapıldı. Öğrenciler bu ziyaret sırasında sanayinin işleyişini yakından gözlemlediler, teorik bilgiler yanında gördüklerini uzmanlar nezaretinde uygulama fırsatı buldular. Bu tür projeler, öğrencilere hem endüstriyel süreçler hakkında derinlemesine bilgi edinme imkanı tanıyor hem de gelecekteki meslek hayatları için önemli bir adım teşkil ediyor.

Sanayi dünyasını bu kadar yakından görmek ve uygulamalara katılmak öğrencileri oldukça heyecanlandırdı. Makine ve ekipmanları inceleyen öğrenciler, çalışma prensiplerini öğrenerek, sanayi sektöründeki yenilikleri ve teknolojileri ilk elden deneyimleme şansı elde etti. Öğrenciler, projeye katılım sağladıktan sonra büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Makinalar gerçekten harika, çok iyi çalışıyorlar" şeklinde yorumlarda bulundular. Üretimlere katılan öğrencilerin ürettikleri ürünler yetkililer tarafından kendilerine hediye edildi.

İnönü Ortaokulu yetkilileri, öğrencilerin sanayi ile tanışmalarının ilk günü olmasına karşın onların eğitim süreçlerine önemli katkılar sağladığını şimdiden gördüklerini, ayrıca, bu tür projelerin öğrencilere yalnızca teorik bilgilerin ötesinde, gerçek yaşamda uygulamalı deneyimler sunarak onların daha donanımlı bireyler olmalarına yardımcı olduğuna dikkat çektiler. Öğrenciler, proje sayesinde sadece sanayi sektörü hakkında bilgi sahibi olmakla kalmadılar, aynı zamanda iş dünyasının çalışma koşulları, takım çalışması ve profesyonel beceriler konusunda da değerli bilgiler edindiler.

Bu tür eğitim projelerinin, gençlerin iş gücü piyasasına daha hazırlıklı ve bilinçli bir şekilde adım atmalarına katkı sağladığı, eğitimciler tarafından da sıkça vurgulanan bir diğer önemli nokta oldu. Eğitim hayatlarının erken dönemlerinde sanayiyle tanışan öğrenciler, ilerleyen yıllarda kendi kariyer hedeflerine ulaşmada önemli bir adım atmış olacaklar.

İnönü ortaokulu öğrencilerinin bundan sonraki ziyaretleri Gebeşteki robot üreten OPTİMAK MAKİNA sanayii, ALTINDERE SÜT ÜRÜNLERİ ve A1 KİMYA Sanayiine yapılacak.